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Giriş Tarihi: 25.4.2021 09:11 Son Güncelleme: 25.4.2021 09:12

'den son dakika hava durumu ve 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor

İHA
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor

Son dakika haberi: 15. Bölge Müdürlüğü, Bölgesi için Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarları ile Güneydoğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve 'toz' uyarısı! Yeniden geliyor
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