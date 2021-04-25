SON DAKİKA HABERİ: Üzerinden cephane çıkan adam gazetecilere böyle seslendi!





NEŞTER, UYUŞTURUCU VE KALEM SİLAH BULUNDU

Kerem A.'nın üzerinde arama yapan ekipler, neşter ile birlikte kalem görünümlü suikast silahı, dikiş makası, ekmek bıçağı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Kerem A., sağlık ekipleri gelinceye kadar kanayan bölgeyi tamponla durdurmaya çalıştı. Bu esnada Kerem A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın" dedi. 'Kendini neden kestin' sorusuna Kerem A., "Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm" karşılığını verdi.





4 BİN 50 TL PARA CEZASI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Kerem A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan dolayı toplam 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.