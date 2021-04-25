SON DAKİKA | Hatay’daki korkunç kazada yaralanmıştı: Kurtulmamız mucize!

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VAR, YAPABİLECEK BİR ŞEYİMİZ YOKTU'



Fuat Kababıyık kazadan kurtulmanın kendileri için mucize olduğunu ifade ederek, "Ben Harbiye'ye doğru çıkıyordum. Bir an uzaklara baktım, bir vinç karşı yöne yuvarlanıyor. Ben de ayağımı yavaş yavaş gazdan çektim, biraz duraklamak istedim. Bize yetişmeyeceğini düşündüm. Ondan sonra bir baktım, arabaları altına alarak sürükleyip geliyor. En son geldi, son anda bizim arabaya geldi çarptı, durdu. Yani bizim yapacağımız hiçbir şey yoktu, ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Yani verilmiş bir sadakamız var. Bizim arabanın ön tarafı parçalandı, hafif yaralanma oldu bizlerde, ayakta tedavi olduk ardından taburcu olduk" dedi.