Son dakika | İstanbul'da güzellik merkezi skandalı: Lazere gitti kolları yandı!

"KOLLARIMDA YANMA HİSSİNİ DUYDUM"

Mankırcı; "Orada bir süredir lazer epilasyon tedavisi alıyordum. 3 kez girdim bir problem olmadı. Son girdiğimde kollarımda yanma hissini duydum. Çıktıktan bir gün sonra kollarım su topladı. 8 farklı krem ilaç kullandım. Şimdi kalıcı izler var. Kollarımda her tarafında lekeler var. Ben şikayette bulundum bana bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış dediler.

İstifa ettim işten de ayrıldım. Aslında o gün cihazı kullanan kişi yeni gelmiş. Ve sanırım cihazı kullanmasını çok iyi bilmiyormuş. O da benim kollarımı yaktı. Şimdi kollarımda izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" dedi.