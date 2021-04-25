Son dakika bilgisine göre; İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ancak duman tahlisiyesi de yapılan depoda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler cenaze araçlarına konuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...