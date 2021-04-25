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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:12 Son Güncelleme: 25.4.2021 13:13

haberi: Arnavutköy'de faciası! Ekipler bölgeye akın etti!

AA
Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de yangın faciası! Ekipler bölgeye akın etti!

: Arnavutköy'de panik dolu anlar yaşandı. Hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıktı. İtfaiye ekipleri, soluğu olay yerinde aldı. İçeride 4 kişinin olduğu ortaya çıktı. Dört kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika bilgisine göre; İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ancak duman tahlisiyesi de yapılan depoda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler cenaze araçlarına konuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Ayrıntılar geliyor...

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de yangın faciası! Ekipler bölgeye akın etti!
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