Sosyal mesafe kurallarına uymadılar! Kısıtlamada ceza yediler

İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasında Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Kartal Caddesi üzerindeki bir kıraathaneyi denetledi.

Dokuz kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket ettikleri adresin arka bölümünde bir kumar makinesi bulunduğu tespit edildi. Dokuz kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" gereğince toplam 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi G.B. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen iş yeri Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.