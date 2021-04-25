Taşköprü’de zimem defteri geleneği sürdürülüyor

Pandemi nedeniyle iftar çadırı kurulmayan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayırsever kişilerin yaptıkları yardımlarla Belediye aş evinde yapılan yemekler her gün 300 aileye ulaştırılıyor.

Osmanlı döneminden kalan, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri uygulaması unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için kurum ve kuruluşlar geleneklerimizi uyguluyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Belediye başkanının bir adı da 'Şehr-i Emin'dir. O şehrin Belediye Başkanı sadece alt ve üst yapı yapmak değil aynı zaman da gelenek ve göreneklerimizi de yaşanmasına vesile olması gerekir. Taşköprü Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günde bu konuda çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Osmanlı döneminden kalma gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirten Çatal, "Osmanlı medeniyetinin 'İnsani yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneğinden biri olan zimem defteri uygulamasıdır. Özellikle Ramazan ayında dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğidir. Belediye olarak bu uygulamayı, bu Ramazan ayında da uygulanmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük kentlerde yaşayan iş insanı ve hayırsever vatandaşlarımızın gönderdiği paraları, ilçemizdeki mahallelerde bulunan bakkallarda bulunan muhtar ve sosyal dayanışma vakfı tarafından belirlenen gerçekten ödeme güçlüğü içinde bulunan ve vatandaşlarımızın borçlarını, hemşerilerinin gönderdiği paralarla kapattık. Peygamber efendimizin bir hadîs-i şerîfte; 'Üç şey iyilik hazinelerindendir. Bunlardan birisi de sağ eli ile verdiği sadakayı, sol elinin haberi olmayacak şekilde gizliliğe dikkat edendir' buyurmuştur. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul eylesin. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Cenabı Allah'ın izni ile güzel vatanımız da ezanlar susmayacak, gök kubbeden ay yıldızlı bayrağımız inmeyecek." şeklinde konuştu.

İFTAR ÇADIRI YERİNE EVLERE SERVİS

Çatal, pandemi nedeniyle bu yılda iftar çadırı kuramadıklarını belirterek; "Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Her gün değişik bir hayırsever hemşerimin, ücretini ödeyerek yaptığı hayrı, belediyemizin aş evinde Korona Virüs kurallarına uygun olarak ürettiğimiz yemekleri yine muhtar ve Sosyal yardımlaşma tarafından belirlenen 300 aileye iftar vakti iftar pandemi kurallarına uyarak ekiplerimiz dağıtımını yapıyor. Belediye olarak hemşerilerimizi hayırlarına vesile oluyoruz, hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.