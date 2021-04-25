2019 yılında Karacadağ bölgesinde asfalt plenti taş kırma ve eleme konkasör tesisi kuran Bağlar Belediyesi, bu bölgeye özgü olan siyah bazalt taşından hem ulaşım hizmeti üretti hem de bugüne kadar taşlardan dolayı kullanılamayan arazileri tarıma kazandırarak ekonomiye destek sağladı.

Tesiste işletilen bazalt taşından üretilen mucur ve alt yapı ve üst yapı malzemeleriyle bölgede bulunan 128 kırsal yerleşim yerine ilçe tarihinin en büyük yeni yol açma hizmeti kazandırıldı.

Diyarbakır'da dev hizmet. Toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu | Video

ASFALTLAMA VE TARIM BAŞARISI

Burada çıkan asfalt ile de ilçe merkezi ve Diyarbakır'ın başka bölgelerinde iki yılda 148 bin ton asfaltlama gerçekleştirildi. Taşlardan temizlenen 900 bin metrekarelik alan çiftçiler için ücretsiz olarak tarıma kazandırılarak ekonomiye katkı sağlandı.

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Büyük bir özveri ve emekle bazalt taşını iki yönlü hizmete dönüştürdüklerine dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Bugün elhamdülillah Karacadağ'da daha önce kullanılamayan arazilerde çiftçilerimiz verimli ve bereketli tarım yapıyor. Biz de burada ürettiğimiz asfalt ve diğer yol malzemeleriyle şehrimizin her tarafında harıl harıl hizmet yapıyoruz. İşte hizmet ve milletini sevmek budur " ifadeleriyle gelinen aşamayı değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LI TANITIM VİDEOSU

Bağlar Belediyesi, bazalt taşının değerlendirilerek ulaşım ve tarıma sağlanan katkı ile ilgili video hazırladı.

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözlerine atıf yapılarak belediyenin 24 yıllık ulaşım personeli Refik Yılmaz'ın taşların arazilerden temizlenerek asfalta dönüştürülmesi süreci ile ilgili anlatımına yer verildi.