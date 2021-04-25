Vahşi cinayetin şüpheleri adliyeye sevk edildi

Kocaeli Kartepe İlçesi Rahmiye Mahallesinde, 16 Nisan 2021 günü meydana gelen olayda, Hamam Sokak üzerinde tek başına yaşayan Halil İbrahim Torun, elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanarak öldürüldü. Torun'un kanlar içindeki cesedini, hayvanların bakımında yardım etmek isteyen oğlu Şaban Topal buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı adamın kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde eve giren kişi ya da kişilerin evi talan ettiği ve evde değerli eşya aradıkları öne sürüldü.

BÜTÜN ODALAR DAĞINIK

Olay sonrası Torun'un öldürüldüğü evde yapılan incelemelerde, evin bütün odalarındaki eşyaların karıştırıldığı ve yerlerde kanlı ayak izleri olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Topal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Topal'ın cenazesi Arslanbey Başaran Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

3 İLDE 6 GÖZALTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayete karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçeleri ile İstanbul ve Karabük'te düzenlenen operasyon sonucu N.S. (57), İ.A. (35), Ö.M. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH ZORU İLE KONUŞTURMAK İSTEDİLER

Vahşi cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden İ.A.'nın yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çok sayıda suçtan kayıtlı oldukları belirlenen şüphelilerin olay günü toplanarak İstanbul'dan Kocaeli'ne geldikleri ve evinde yüklü miktarda para olduklarını tahmin ettikleri Halil İbrahim Topal'ın evine girerek Topal'ı silah zoru ile konuşturmaya çalıştıkları, bu esnada birinin tetiği çekerek Topal'ı kasığından yaraladığı öğrenildi.

DAĞ EVİNDE SAKLANDILAR

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, olay esnasında evde buldukları bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtıkları ve olay gecesi ise Maşukiye'de bulunan bir dağ evinde saklandıkları ortaya çıktı. Daha önce işledikleri çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilirken pozitif olan İ.A. ise filyasyon ekibi ile adliyeye sevk edildi.