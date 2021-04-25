Van'daki gasp anı kameralarda

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda, E.D. ve kızı pazardan alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yaya olarak yürümeye başladı. Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi ise 3 kilometre boyunca E.D. ve kızını takip etti. Evlerinin bulunduğu binanın önüne gelip asansör bekleyen E.D. bu esnada kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan E.D.'nin kolundaki bilezikleri almaya çalışırken, kadının kafasına vurarak darp etti. Saldırgan kadının bilegindeki bilezikleri alamayınca çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Takip ve saldırı anları ise güvenlik ve MOBESE'lere takıldı. Saldırganın olay yerinden kaçarken merdivenlerden düştüğü de kameralarca kaydedildi.

POLİS TİTİZ ÇALIŞMA YAPTI

Olayın yaşanmasının ardından çevredekilerin polise haber vermesi üzerine saldırıyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı.

Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerince olayları gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik, güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Çalışmalar sonucunda gaspçının H.D. isimli şahıs olduğu ve gasp ettiği el çantasının içindekileri aldıktan sonra çantayı su kanalına attığı tespit edildi.

Polis operasyon düzenleyerek gasp şüphelisi H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.