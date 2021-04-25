Viranşehir Belediyesinden ilaçlama seferberliği

Viranşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında her gün ilaçlama yapacak. Belediye Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personeller eşliğinde yürütülen çalışmalarda, Cadde ve Sokakların yanı sıra Mesire alanları, hayvan barınakları ULV cihazları ile haşerelere karşı ilaçlandı.

Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen ilaçlama çalışması, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek ve karasinek larva mücadelesi ve gece sivrisinek ilaçlama çalışması yapan ekipler, dezenfekteye de özen gösteriyor.

Yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci : "Havaların ısınması ile sivrisinek, karasinek ve haşareler çoğaldı. Lavra döneminde ilaçlamalar yapmıştık. Şimdi ise ekiplerimiz gece ve gündüz sahada olacaklar. Yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımız sıcak havalarda sivrisinek, karasinek ve haşare sorunu yaşamayacak. İster parklar da ister evler haşare sıkıntısı çekilmeyecek. Ekiplerimizin çalışmaları yaz sonuna kadar sürecek." dedi.