Yağmur ve kısıtlama meydanları boş bıraktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekipleri yollarda denetim noktaları oluşturdu. Fakat havanın yağışlı olması nedeniyle İstanbul'da vatandaşların sokağa çıkmaması ve yabancı turistlerin otellerinde kalması nedeniyle yollar ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlama olduğu gün sadece turistlerin çıktığı Sultanahmet Meydanı ve Taksim meydanında turistlerin havanın yağmurlu olması nedeniyle sokağa çıkmaması sokaklarda ve meydanlarda sakinlik yaşattı. Taksim Meydanında turistlerin de az olduğu görüldü.

İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve diğer yollarda olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde de denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.