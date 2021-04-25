Yalan habere poliste şaştı kaldı

Bazı haber ajanslarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesinde bir grup gencin bir araya gelerek eğlence kulübünü açtırarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğine yönelik haberler yayımlandı.

Söz konusu haberlerde; 'Risk haritasında çok yüksek iller' kategorisinde bulunan Antalya'da bir grup gencin tüm tedbir ve uyarılara rağmen bir eğlence mekânında müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği ve o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgisi verildi.

Haberleri ihbar olarak değerlendiren Muratpaşa Emniyeti bölgedeki eğlence merkezlerini tek tek mercek altına aldı. Bununla da yetinmeyen ekipler, bir haftalık MOBESE kamerası görüntülerini inceledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri 12 saat bölgede çalışma yürüttü. Ancak bütün işyerlerini kapalı olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucunda haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

İŞYERİ KAPALI ÇIKTI

Polis yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğu belirterek, "Bazı basın organlarında Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerinde bulunan diskoda pandemi ihlal edilerek eğlence düzenlendiği haberi üzerine gerekli inceleme yapılmış.olup söz konusu iş yerinin pandemi nedeni ile kapalı olduğu görevlilerimizce tespit edilmiştir." denildi.