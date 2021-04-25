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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Yeni , 2 milyar lira harcanarak kuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yeni Şırnak, 2 milyar lira harcanarak kuruldu
TERÖR örgütü PKK tarafından 5 yıl önce açılan hendekler ile sokaklarına ve evlerine döşenen el yapımı patlayıcılarla 7 mahallesi tamamen hasar gören Şırnak, devletin yoğun bir çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 2 milyar lira ile kısa sürede 'Yeni Şırnak' kuruldu. SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kentte 14 bin 522 konut ve işyeri, 5 cami yıkıldı. 1 milyar 637 milyon 280 bin TL proje maliyetli 10 bin 155 konut, 502 işyeri, 14 okul, 8 cami ve 5 taziye evi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Zarar gören 6 bin 386 kişiye 252 milyon 936 bin TL kira yardımı yapıldı. 1 milyar 890 milyon 216 bin lira proje maliyeti ile devlet vatandaşların da desteği ile Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdı" dedi.
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Yeni Şırnak, 2 milyar lira harcanarak kuruldu
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