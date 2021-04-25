Yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı

Bal üreticileri ilk bal ve polen hasadını Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt il birlikte Alata deresi içerisindeki sandal ağaçları arasında yaptı. Salgınla mücadele döneminde bağışıklık sisteminin artması nedeni ile arı ürünlerine talebin artmasıyla üretime hız veren arıcılar, e ticaret üzerinden aracısız olarak vatandaşa kaliteli ürünleri ulaştırıyor.

E Ticaret Dijital Dönüşüm projesinde, Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar sattıkları ürünün yüzde 350- 400 artış gösterdiğini kaydediyor. Arıcıları ziyaret ederek sandal balı ve polen hasadına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu; 2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli'de yaptıklarını ifade ederek, dünyanın en iyi balı ödülünün Türkiye adına Erdemli'den olduğunu hatırlattı.

Tollu, "Deniz sahilinden 2 bin, 2 bin 500 rakıma kadar bizim sınırlarımız var. Bu sınırlarımızın her bir metrekaresinde çok ciddi bir üretim var. Sezonun ilk bal ve polen hasadının bereketli olması dileği ile başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı da balın ve türevlerinin özellikle polenin insan vücudunu güçlendirmede, vücut direncini arttırmada ne kadar önemli bir öneme haiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada üretilen ürünler hem ciddi manada girişimcilerimize ekonomik katkı sağladığı gibi, insanlarımıza da sağlık olarak, sağlıklı hayatlarını idame ettirmeleri için sağlık olarak geri dönecek diye ben düşünüyorum. Bizim girişimcilerimiz o kadar zeki, o kadar gerçekten vizyonel ki Toroslarda ürettiğimiz bal dünya birinciliğine haiz olan ve Erdemlimizin gurur kaynağı. Dünyaca ünlü balımız ve polenimizin şuanda burada hasadını yapıyoruz ve senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştiriyoruz. Ben girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor bol kazançlar diliyorum." dedi.

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken bal üreticisi Celal Çay ise; "Şuanda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat diyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki Mart, Nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 metre rakımdaki Yaylalarımızda Ağustos ayına kadar devam ediyor. Ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda 4 mevsim yaşanabiliyor, rakım farkından dolayı. Geçen sene Toroslarda ürettiğimiz organik polenleri Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştırdık. Temennimiz bu senede çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin geçen yıl gelen taleplerin hepsini karşılayamadık. Bu senede karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ama en azından geçen senekinden daha fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz. Bu sene doğanın bize izin verdiği sürece. Çok mutluyuz burada polen hasadı yapmak, bal hasadı yapmak biz üreticileri çok mutlu ediyor. Pandemi sürecinde organik arı ürünlerine olan talep yüzde 350 ile 400 arası arttı ve talep patlaması yaşadık. Çünkü arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek Covid 19'a karşı kendisini daha güvenli hissediyor." diye konuştu.

Dualarla açılan bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt da şöyle konuştu:

"2021 üretim sezonunun bütün üreticilerimize, bütün Türkiye'deki üreticilerimize inşallah bol bereketli verimli bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."