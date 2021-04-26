110 bin Euro'yu emanet verdi, bir daha haber alamadı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Nijerya uyruklu kadın turist Emmanuel Erhovwoser, ev almak amacıyla 110 bin Euro'yu Ukrayna'da tanıştığı Olena M'nin erkek arkadaşı olan H.D'ye emanet olarak verdikten sonra İstanbul'a gitti.
Emmanuel Erhovwoser, Alanya'ya döndüğünde parayı verdiği H.D'ye ulaşamayınca polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yakaladığı H.D. ise parayı almadığını söyledi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen H.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.