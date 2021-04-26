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Giriş Tarihi: 26.4.2021 10:01

110 bin Euro'yu emanet verdi, bir daha haber alamadı MEHMET AL

Alanya'da ikamet eden Nijerya uyruklu kadın turist ev almak için 110 bin Euro'yu arkadaşına emanet verdi. Arkadaşına bir daha ulaşamayınca şikayetçi oldu.