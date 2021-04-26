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Giriş Tarihi: 26.4.2021 10:01

110 bin Euro'yu emanet verdi, bir daha haber alamadı

MEHMET AL
110 bin Euro'yu emanet verdi, bir daha haber alamadı

Alanya'da ikamet eden Nijerya uyruklu kadın turist ev almak için 110 bin Euro'yu arkadaşına emanet verdi. Arkadaşına bir daha ulaşamayınca şikayetçi oldu.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Nijerya uyruklu kadın turist Emmanuel Erhovwoser, ev almak amacıyla 110 bin Euro'yu Ukrayna'da tanıştığı Olena M'nin erkek arkadaşı olan H.D'ye emanet olarak verdikten sonra İstanbul'a gitti.

Emmanuel Erhovwoser, Alanya'ya döndüğünde parayı verdiği H.D'ye ulaşamayınca polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yakaladığı H.D. ise parayı almadığını söyledi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen H.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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110 bin Euro'yu emanet verdi, bir daha haber alamadı
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