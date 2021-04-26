20 yıl sonra ilk adım

Şırnak Uludere'de yaşayan Leyla Naifoğlu, 5 yaşındayken iki arkadaşıyla bakkala gitti. Çikolata ve meye suyu alıp evin yolunu tuttukları sırada bir kamyon, 3 arkadaşın üzerine doğru geldi. Arkadaşları kurtuldu, ancak Leyla kamyonun altında kadı. Bir bacağı hemen orada, diğeri Diyarbakır'da hastanede kesildi. Yıllarca ellerinin üzerinde yürüyen Leyla hep protez de olsa iki bacağa kavuşmanın, arkadaşları gibi etek giymenin hayaliyle yaşadı. Ve sonunda hayali gerçeğe dönüştü. Leyla, sevincini SABAH'la paylaştı: "Bir çikolatanın hayatımı bu kadar değiştireceğini hiç düşünmedim. Ellerim üzerinde yürüdüm yıllarca. Liseyi okudum. Üniversiteyi kazandım ama annem kanser olunca gidemedim. Hayalim doktor olmaktı. Annemi 2017'de kaybettim. 5 erkek kardeşim, 80 yaşında babam var. Onlara ben bakıyorum. Protezleri almak için çok uğraştım. Daha önce birkaç kez protez yapıldı. 5 yıl önce Adana'da birileri aradı, 'Yapacağız' dediler, imzamı aldılar. Sonra protez parçalarımı başkalarına sattılar. Ocak 2021'de hayatımız basında yer alınca birileri bana ulaştı. Altın Adımlar Projesi adı altında. 'Sana protez yapacağız' dediler. Geçen ay da o protezleri taktım. Şimdi yıllar sonra ilk kez bu kadar güzel yürüyebiliyorum."Leyla, "Genç kızlar gibi etek giymeyi çok istiyordum. Bu yıl ilk kez etek giydim. Bir sürü fotoğraf çektim. Şimdi tek isteğim bir işimin olması. Kardeşlerimin ikisinin hastalığı var, onları ameliyat ettirmem gerekiyor" dedi.