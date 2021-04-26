2021 Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü, pek çok ülkede farklı zamanlarda anneleri anmak ve onurlandırmak üzere kutlanmaktadır. Annelere özel hediyeler, şiirler ve çocukların kendi emeğiyle yaptığı el işleri ile özel bir gün yaşatılır. Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. İşte, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı…
ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs'a denk geliyor. Bu yıl bu özel günün kutlamaları koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleşecek.
ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Anneler Günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Zaman içinde dünya çapında pek çok ülkede kutlanmaya başladı. Bazı ülkeler kutlama için farklı tarihler seçse de çoğu ülkede Anneler Günü Mayıs ayının ilk veya ikinci Pazar günü kutlanıyor.