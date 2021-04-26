2021 Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü, pek çok ülkede farklı zamanlarda anneleri anmak ve onurlandırmak üzere kutlanmaktadır. Annelere özel hediyeler, şiirler ve çocukların kendi emeğiyle yaptığı el işleri ile özel bir gün yaşatılır. Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. İşte, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı…

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs'a denk geliyor. Bu yıl bu özel günün kutlamaları koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleşecek.