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Giriş Tarihi: 26.4.2021

60 yıllık kitap arşivi Yıldız öğretmene teslim

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
60 yıllık kitap arşivi Yıldız öğretmene teslim
İstanbul'da yaşayan emekli maden yüksek mühendisi Ahmet Alpay Kaptanoğlu (78), 60 yılda oluşturduğu 3 bin kitaptan oluşan kütüphanesini çocukların okuması için bağışlamak istedi. Kitapları almaları için CHP'li Maltepe Belediyesi'ni arayan Kaptanoğlu'na "İşe yarayanları alırız, gerisini dönüşüme göndeririz" cevabı verildi. Bunun üzerine kitaplarını Maltepe Belediyesi'ne bağışlamaktan vazgeçen Kaptanoğlu, kütüphanesini Şanlıurfa Birecik'te "Kütüphanesiz köy kalmasın" kampanyası başlatarak 600 kişilik 3 kütüphane kuran öğretmen Yıldız Uçan'a gönderdi.
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60 yıllık kitap arşivi Yıldız öğretmene teslim
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