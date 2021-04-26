Acil servis cinayetine yeni dava

İSTANBUL Şişli'de geçen yıl 7 Ocak'ta acil servis kapısında sedyede yatan dünyaca ünlü bir şirketin varislerinden 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'i husumetlisine benzettiği iddiasıyla bıçakla öldüren Akın Kutlu'nun abisi Muhammet Kutlu ve akrabaları arasındaki husumet kanlı bir hal aldı. Şişli Polis Merkezi'ne giderek ailesini şikayet etmek isteyen kuzeni Ozan Tekcan'ı, "Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste' sözleriyle 8 el ateş ederek öldüren Muhammet ile cinayete azmettiren anne, baba ve kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Anne, baba ve iki oğlu ağır müebbet hapis istemiyle yargılanacak.