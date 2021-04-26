Ailelere dinlenme, çocuklara spor imkanı

Yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Bağcılar'da yaşayan vatandaşlarımız farklı sosyal ve sportif donatılarla burada huzur bulacak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNİ KAZANAN PROJE

Bağlar Belediyesi'nin Bağcılar Mahallesi'nde kazandırdığı yeni park projesi çok amaçlı yönleriyle bölge halkının beğenisini kazandı. Belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlayarak tamamladığı 6 bin 500 metrekarelik projede sentetik futbol sahasının yanı sıra voleybol ve basketbol sahaları ile yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru da yer alıyor. Bölgedeki çocuklar ve gençler, bu tesislerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Parkın içinde aileler, çocuklar ve yaşlılar için farklı sosyal donatı ve dinlenme alanları da öne çıkıyor.

"KALİTELİ YAŞAM İMKANI SUNUYORUZ"

Yapımı tamamlanan park projesinin son halini inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı olarak tasarlanan parkın vatandaşlara farklı seçeneklerde dinlenme ve eğlenme imkanı sunduğunu söyledi. Beyoğlu,"Vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli yaşam koşullarına erişebilmelerine olanak tanımak için çok amaçlı projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bağlar'ımıza güzellik ve yeşil alan katıyoruz. Bu parkımızı da çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek hazırlayarak kendi imkanlarımızla hizmete sunduk" dedi.