Akademisyen dolandırıcı kurbanı

Tanınmış akademisyen ve yazar Niyazi Galipoğulları'nı arayarak prim verecekleri vaadiyle yaklaşık 150 bin lira dolandıran şahıslar, parayı nakde dönüştürmek için ağına düşürdükleri bir kuyumcu da dolandırdı. 66 yaşındaki Niyazi Galipoğulları'nı 19 Ocak'ta müşteri temsilcisi kılığında arayan kişiler, banka tarafından sigorta primlerinin iadesi konusunda yaşlı adamı oyaladı. Hesabında 20 bin dolar olduğunu da beyan eden şahıslara inan Galipoğulları, bu paranın liraya çevrilmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki şahıslar ardından paranın banka personeli hesabına geçmesini isteyerek yaklaşık 150 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Prim bedelinin iade edeceğini düşünen akademisyen, kendisini arayan telefon numaralarını geri aradığında ise dolandırıldığını anladı. Niyazi Galipoğulları suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmada dolandırıcıların, parayı altın olarak almak için kuyumcu İbrahim Ş.'yi de yüzde 5 komisyon karşılığı dolandırdığı anlatıldı. Kuyumcu, dolandırıcılardan Metin S.'yi teşhis ederken Galipoğulları'nı ve bir kuyumcuyu dolandıran 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.