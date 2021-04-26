Alanya'da yaşayan Danimarkalı kadın Müslüman oldu

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya Müftülüğü'ne başvuran Overby için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri eşliğinde düzenlenen merasimde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. O'nda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek, Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz."

Merasim, Overby'ın kelime-i şehadet getirmesinin ardından yapılan dua ile tamamlandı.

Müftü İlhan, İslamiyeti seçen Overby'ı tebrik ederek ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.