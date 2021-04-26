Arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, kavgayı ayırmaya çalışan kişi ise yaralandı. Merkeze bağlı Karasu köyünde B.A. ile Selmani Arıcan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A., Arıcan'ı silahla yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Selami Arıcan, yapılan müdahaye rağmen kurtarılamadı. B.A. gözaltına alındı.