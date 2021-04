Avrupalı Türkler’den Afrikalı çocuklara yardım eli

Merkezi Avrupa'da olan ve Türk vatandaşların kurduğu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Ramazan çalışmalarına Afrika ülkelerinde ağrılık verdi.

Uganda'da su kuyusu, yetim ailelere süt keçisi yardımı, cami ve okul yapımı, yardım kolileri dağıtımı yapacak olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Ramazan ayı boyunca Uganda ile birlikte farklı ülkelerde iftar organizasyonları düzenliyor. Ramazan faaliyetlerine Afrika'da ağırlık veren Help Yetim ihtiyaç sahiplerine kumanya, adak ve sadaka, kurban eti, fitre ile bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Önceden belirlenen yerlerde toplu iftar programı düzenleyen Help Yetim'in eş zamanlı iftar programında aynı anda günlük yüzlerce öğrenci birlikte iftar yapıyor.

11 KARDEŞLİK SOFRALARI KURULDU

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla Uganda'nın başkenti Kumpala'nın kenar mahallelerinde bulunan 11 ayrı cami ve okulun bahçesinde kardeşlik sofrası kuran Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, "Ramazan paylaşmaktır diyerek gönüllülerimizle birlikte bu yıl da yollara düştük. Organizasyonumuzda yetim destekleme için yapılan yardımlar bir havuzda toplanmakta ve yapılan bağışlar yetimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığımız ve onların güvenli ortamlarda büyümelerine destek olduğumuz çalışmaları yürütebilmek adına çalışmalarımızı son hızla devam ediyoruz" dedi.

Organizasyonun yetim sponsorluk sistemi hakkında bilgiler veren Ataş şunları söyledi: "Projemize bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor. Aylık 40 avro bağışlayarak sponsoru olunan yetimine eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayabilirsiniz. Yetim destekleme için yapılan tüm yardımlar yetim yardım havuzunda değerlendirilir. Bu havuzda toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır. Help Yetim olarak ayrıca Ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının, camilerin ve okulların temel atma ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz."

Kendilerine uzanan şefkat ve merhamet eliyle mutlu olan yetim çocuklar, hayırseverler ve Türkiye için dua etti. Kurulan Kardeşlik Sofrasında aralarında yetimlerinde olduğu çocuklarla sohbetler eden Türk heyeti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.