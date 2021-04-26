Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 230 sokakta 11 Şubat günü Habibe- Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker'i bu bölgede aramaya başladı. Bir süre sonra Ali Kazım Ülker'in cansız bedenini bulundu. Antalya Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Ali Kızım'ın cansız bedeni Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADINLAR NÖBET BAŞLATTI

AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa ile anne Habibe Ülker oğlu Ali Kazım'ın çıktığı kayalıkların nünde "başka Ali Kazımlar ölmesin diye nöbet başlattı. Oğlunun ölümüne neden olan kayalıkların oturduğu evlerine 150 metre mesafede olan acılı anne, "Benim çocuğum daha 11 yaşında idi. Eğer burada uyarı levhası veya tel örgü olsaydı benim çocuğum şu anda yaşıyor olacaktı. Benim isteğim burada güvenlik önlemleri alınsın. Konyaaltı Belediyesi'nin bu kayalıkların etrafına tel örgü çeksin. Başka Ali Kazımlar ölmesin. Benim yüreğim yandı başka annelerin canı yanmasın" dedi.

DİLEKÇE İLE BAŞVURDUK

Habibe Ülker'e ilk günden buyana destek veren AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa, ilk günden itibaren her gün bir kadın kolları üyesi arkadaşlarının nöbet tutarak anneye destek verdiğini söyledi. Ali Kazım Ülker'in ölümüne neden olan kayalık alanın tel örgü içine alınması için Konyaaltı Belediyesine dilekçe ile başvurduğunu da belirten Karababa, "Belediye bu alanın NATO'ya ait olduğunu söyledi. Ancak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kayılıkların dibinde konut alanlarına izin veriyorsan, bu alanında güvenlik önlemlerini almak zorunda" diye konuştu.

TEL ÖRGÜ ÇEKİLİNCEYE KADAR ÖBET TUTACAĞIZ

AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa Esra Karababa'da ile anne Habibe Ülker oğlunun ölümüne neden olan kayalıkların güvenliği için tel örgü çekilene kadar nöbet tutmaya devam edeceklerin söyledi. Esra Karababa Esra Karababa'da "Bu kayalıklarda daha öncede çocuklar düşerek hayatını kaybetti, bir çoğu da sakat kaldı. Biz buranın güvenli hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek. Habibe Ülker annemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dişe konuştu.