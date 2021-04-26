Basket sahası değil korona sahası

Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde yer alan Bayındır Parkı'ndaki manzara koronavirüse davetiye çıkartıyor. Bölge sakinleri parkın içindeki basketbol sahasının kenarlarında atılan maskeler ve pisliklerin aylardır temizlenmediğini söylediler. Özellikle oyun sahasının içinde yığınlar halinde maskelerin koronaya davetiye çıkardığını da belirten mahalle sakinleri, "Burası Süleyman Evcilmen zamanında temizliği ve bakımı ile ödül allan park idi. Şimdi pandemi zamanında basketbol sahasının içi maske ve pislik dolu. Belediyeye başvurmamıza rağmen temizlenmiyor. Bir yıldır bu alanlar pilsek içinde " dedi.

ÇOCUKLAR KORONAYA YAKALANIYOR

Bayındır, Soğuksu ve Güvenlik mahallesi sakinleri Bayındır Parkının içindeki basketbol sahasında biriken maske ve pislikler nedeni ile çocuklarının koronavirüse yakalandığını iddia ettiler. Son çare valilikten yardım isteyeceklerini de belirten vatandaşlar, "Buradaki maskelerin yaydığı virüs nedeni ile en az 6 çocuk virüs kaptı. CHP'li belediye ödüllü parkı çöplüğe dönüştürdü" diyerek tepkilerini dile getirdiler.