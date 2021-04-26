Bingöl'de 10 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hasan Göçük’ün arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü kırsalında 17 Nisan'da evden öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için çıktığını söyleyen, Alzheimer hastası Hasan Göçük, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Diyarbakır Ulusal Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile güvenlik korucuları ve köy sakinlerinden oluşan 300 kişilik ekip ile Göçük için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürülüyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri ve dron da kullanılıyor.

Aramalara ilişkin açıklama yapan Bingöl AFAD Eğitim Şube Müdürü Sedat Doğan, çalışmaları geniş alana yaydıklarını belirterek," Bize gelen 17.04.2021 tarihindeki ihbarla ekiplerimizle birlikte yola çıkıp aksam saat:20:00 sıralarında buraya vardık. Şahsın ilk görüldüğü yerden başladık aramalara ilk akşam yaptığımız arazi aramalarında gece ve karanlık olması nedeniyle tam anlamıyla arazi araması yapamadık. Ertesi sabah Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü, Diyarbakır Ulusal Arama Kurtarma Derneği ve köy halkı olmak üzere 300'e yakın ekiple birlikte arazi araması yaptık aynı şekilde iz takip köpeklerimiz ve dronlarla yaptığımız çalışmalarda herhangi bir ize rastlamadık maalesef 10'uncu gündeyiz çalışmalarımız halen devam ediyor. Arama konusunda ekiplerimizle birlikte bayağı uzak alanlara yayıldık bu kadar alanı aşması mümkün değil çünkü fiziki ve vücut şartlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu kadar büyük alanı aşması mümkün değil bizim ve arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları aramalarda herhangi bir bulguya ve ize rastlamadık. Şahsı bulana kadar aramalarımız devam edecektir." dedi.