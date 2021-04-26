Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar! 32 zehir taciri tutuklandı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri 57 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. 32 zehir taciri tutuklandı. 42 kilo 142 gram uyuşturucu ve üç bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 57 şüpheli gözaltına alındı. 32'si tutuklandı. Operasyonlarda 42 kilo 142 gram uyuşturucu madde, üç bin 600 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 232 lira ile 100 dolar ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde ayrıca altı ruhsatsız tabanca ve 95 mermi bulundu. 2021 yılının ilk dört ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 324 şüpheliden 293'unun tutuklandığı belirtildi.