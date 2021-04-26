Bu yılda bayramlıklar Kocasinan Belediyesi’nden

Hayırsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kocasinan Gönüllüsü projesi ile 4 yılda 156 bin 150 ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Projenin uygulandığı Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market ile Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, mağazadan alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, ücretsiz alışveriş keyfi yaşıyor.

YARDIMA MUHTAÇ AİLELERİN YANINDAYIZ

Bayram öncesi çocukların mutluluklarına ortak olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Hayırseverler tarafından bağışlanan giysi ve eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Böylelikle gönlümüzde var olduklarını ve gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyoruz" diye konuştu.

DOST ELİ KART VERİLİYOR

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.