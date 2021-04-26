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Giriş Tarihi: 26.4.2021 12:28

Çilingir eşliğinde girdiler! 14 kişiye 48 bin liralık mesafesizlik cezası!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çilingir eşliğinde girdiler! 14 kişiye 48 bin liralık mesafesizlik cezası!

’da ön kapısı kapalı olan ve arka bölümünde alkol satışı yapılan bir Tekel Bayisi denetlendi. Çilingir eşliğinde girilen adreste alkol alan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını denetimleri kapsamında Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde faaliyet yürütülen bir Tekel Bayisi'ni denetledi. Arka bölümünde alkol satışı yapıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine riayet edilmediği iddia edilen ve denetlenen iş yeri çilingir tarafından açıldı. Adresin arka bölümünde 14 kişinin bulunduğu, söz konusu kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket ettikleri ve adreste alkol kullanıldığı tespit edildi. İş yerinin sahibi olan H.A. ve içeride "Müşteri" olarak bulunan 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi.

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Çilingir eşliğinde girdiler! 14 kişiye 48 bin liralık mesafesizlik cezası!
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