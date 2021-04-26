Denize bu şekilde girdi, plajdakiler gözlerine inanamadı!

"AT MASKESİNİ KULLANMAK BUGÜNE NASİP OLDU"



At maskesiyle denize girerek dikkatleri üzerine çeken Ozan Uygun, arkadaşıyla beraber Bolu'dan Alanya'ya tatile geldiğini söyledi. Uygun, "Alanya mükemmel bir yer. Arkadaşımla tatile geldim. Kış bölgesinden geldiğim için burada deniz, kum ve güneş harika olduğu için çok etkili oldu. Zamanında bu at maskesinin heveslenerek almıştım. Kullanmak bugüne nasip oldu" dedi.