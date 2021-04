Denize bu şekilde girdi, plajdakiler gözlerine inanamadı!

YÜZEN AT KAFASINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ



Arkadaşıyla beraber deniz keyfi yapan Ozan Uygun, yanında getirdiği at maskesini takarak yüzmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uygun, at maskesine gözlükte takarak dakikalarca suda kalıp deniz keyfi yaptı. At kafasını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler de bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.