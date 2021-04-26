Depoda yangın faciası 4 ölü

İstanbul Arnavutköy'deki 4 katlı apartmanın bodrum katında yer alan hırdavat deposunda dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede işyeri alevler içinde kaldı. Son anda kendini dışarı atarak kurtulan Pakistan uyruklu bir kişi, içeride başkalarının da olduğunu söyleyince itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurtulan kişi, gözyaşları içinde arkadaşlarının da kurtarılmasını bekledi. Yangının kontrol altına alınmasıyla içeride Pakistanlı 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangına müdahale etmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirten mahalle sakini Gürkan Şahin, "İçerden çıplak biri çıktı. Bağırıyordu, 'Arkadaşlarım kaldı' diye. İçeridekilerin sesi geliyordu. Alevler çoktu. Camı kırmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama içeriye giremedik. Yangın her tarafı sarmıştı. İçeriye seslendim 4 kişiye. Tepki verdiler bana. 'Abi, abi, abi' diye bağırıp durdular. İtfaiye geldi ama çok içeridelerdi. Müdahale etmeye çalıştık, olmadı" dedi.