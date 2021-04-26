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Giriş Tarihi: 27.4.2021 01:18

Devrilen TIR, 43 ilin bağlantı noktasını tek şeride düşürdü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Devrilen TIR, 43 ilin bağlantı noktasını tek şeride düşürdü

’de demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kazada tırda yüklü olan demir bloklar savrulmanın etkisiyle yola ve şarampole saçıldı.

Kayseri'den Gebze'ye giden Cihat Çetinkaya idaresindeki 38 ACM 366 plakalı fabrika kurulumunda kullanılan demir yüklü TIR, Kırıkkale –Ankara karayolu 1. Kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.



Kazada yaralanan TIR sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 43 ilin bağlantı noktasındaki kaza nedeniyle trafik, ulaşım Ankara istikametine tek şerit olarak veriliyor. Kazada TIR'dan savrulan demir bloklar yola ve şarampole saçıldı.

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Devrilen TIR, 43 ilin bağlantı noktasını tek şeride düşürdü
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