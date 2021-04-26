Dillere destan aşkta mutlu son! Serdal: ‘Ece’siz aşı olmam’

İzmir'de down sendromlu Ece ve Serdal'ın koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan dillere destan aşkı binlerce down sendromluya umut olmuştu.

Salgın nedeniyle 1 yıldır görüşemeyen çiftin haberinin SABAH'ta yer almasının ardından Serdal'a aynı gün aşı müjdesi geldi. Serdal'ın aşı randevusu açıldı, annesi Gülnaz Rodoplu büyük sevinç yaşadı. SABAH'a ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür eden İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı ve Serdal'ın annesi Gülnaz Rodoplu, "Sabah gazetesinin haberi çıktığı gün Serdal'ın aşı randevusu açıldı.

Ancak şu an Ece için de aşı randevusunun açılmasını bekliyoruz. Serdal, 'Ece olmadan aşı yaptırmaya gitmem' diyor. Ece ile birlikte aşı olmaya gideceğiz. Serdal Ece'ye, Ece de Serdal'a hastanede destek olmak istiyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerine de çok teşekkür ederim. Ece ve Serdal'ın aşkı sayesinde binlerce down sendromlu birey de aşı olacak. Çok sayıda telefon aldım. Aileler çok memnun ve mutlular" diye konuştu.