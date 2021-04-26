Disk Başkanı Çerkezoğlu 1 Mayıs için Vali ile görüştü

İstanbul Valiliği binasında yapılan görüşmeye, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, KESK MYK üyesi İlhan Yiğit, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fidancı, TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, görüşmenin detaylarını anlattı.

"1 MAYIS GÜNÜ DE PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN BİR BİÇİMDE TAKSİM MEYDANI'NDA TEK YÜREK OLARAK BULUŞACAĞIZ"

Görüşme sonrası açıklama yapan Çerkezoğlu, "Geçtiğimiz hafta içişleri bakanıyla bütün Türkiye'deki bir Mayıslarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul Valisi'yle İstanbul'da yapacağımız bir Mayıs etkinlikleri konusunda bir görüşme gerçekleştirdik. 1 Mayıs etkinliklerimiz, kutlamalarımız zaten hafta başından itibaren başladı. Özellikle iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları başladı. İstanbul'da da 30 Nisan Cuma günü saat 11.00'da her yıl olduğu gibi Taksim'de Kazancı yokuşunda olacağız ve 1977 yılı 1 Mayıs'ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anacağız. Arkasından da Şişhane ve Kadıköy'de yine anmalarımızı gerçekleştireceğiz. 30 Nisan Cuma günü yine bütün Türkiye'de, iş yerlerinde aynı saatte alanlarda, iş yerlerinde açıklamalar, 1 Mayıs kutlamaları, anmalar devam edecek. 1 Mayıs günü de İstanbul'da dört kurum olarak olacağız. 1 Mayıs'ı biz her yıl DİSK KESK, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği birlikte organize ediyoruz. 1 Mayıs günü de Cumartesi günü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kurumlarımızın temsilcilerinin yer aldığı bir biçimde 1 Mayıs çelengimizi anıta bırakacağız ve 1 Mayıs bildirimizi okuyacağız. 1 Mayıs günü de pandemi koşullarına uygun bir biçimde Taksim Meydanı'nda tek yürek olarak buluşacağız. Bu yılki bir Mayıs'ın sloganı bizim sloganımız biliyorsunuz, 'Umut yan yana' diyoruz. Umut yan yana sloganıyla yaşadığımız bu pandemi sürecinin yarattığı ağır, ekonomik ve toplumsal tahribata karşı işçiler olarak emekçiler olarak taleplerimizi hem bütün Türkiye'de iş yerlerinden alanlara kadar hem de İstanbul'da 1 Mayıs günü Taksim Meydanı'nda hep birlikte edeceğiz. Umudu birlikte büyütme çağrısını yapacağız" diye konuştu.