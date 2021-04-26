Dr. Astrolog Şenay Devi Açıkladı : Akrep burcunda Pembe Süper Dolunay sırları açığa çıkaracak

Dolunay evreleri, enerji açısından oldukça önemli olsa da yılın belli dönemlerinde ortaya çıkan Dolunay hareketleri tüm dünyada büyük yankı uyandırıyor. Kişisel ve evrensel alanlarda ortaya çıkan bir dönüşümün habercisi olan Akrep burcunda gerçekleşecek olan Pembe Ay ise bu konuda yılın en çok dikkat çeken olaylarından biri. Dr Astrolog Şenay Devi ise bu konuda tüm bilinmeyenlere cevap verdi. Ayrıca Astrolog Nalan Demircioğlu, Pembe Ay hakkında detayları anlattı.

AKREP BURCUNDA PEMBE SÜPER DOLUNAY SIRLARIN AÇIĞA ÇIKMA ZAMANI

Süper Dolunay Pembe Ay, Filizlenen Çimen Ay, Yumurta Ay, Balık Ayı, Paschal Ay (Doğu Hıristiyanlığı için), Hanuman Jayanti, olarak adlandırılır. Dünya bazlı boylamda 23: 32'de EDT'de Güneş'in karşısında görünecek. 27 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştecek Süper Dolunay Pazar gecesinden itibaren yaklaşık üç gün boyunca dünyanın her noktasında kendini gösterecek.

Bu Süper dolunay, 2021'deki gerçekleşecek Süper Ayların ilkidir. "Süper ay" terimi, astrolog Richard Nolle tarafından 1979'da ortaya çıkartılmıştır ve Ay'ın perigee'nin% 90'ı içinde olduğu zaman meydana gelen yeni veya dolunayı ifade eder, en yakın yaklaşımıdır. Son yıllarda halkın dikkatini çeken şey, yılın en büyük ve en parlak dolunayları olduğu için, tam süper aylardır.

Bu iki dolunay, 26 Mayıs 2021'deki dolunay ile neredeyse birbirine bağlıdır.

Bu Dolunay muhtemelen son iki yılın en derin olanı olacak çünkü bu sadece normal Dolunay değil bu bir süper ay . Süper ay, ayın Dünya'ya yakın olduğu ve gelgitlerini, enerjisini ve gücünü normalden daha da derinleştirdiği zamandır. Süper aylar, ekstra güçlü ve ekstra duygusal. Ve bu süper ay, Güç, para, cinsiyet ve dönüşümün sabit su burcu olan Akrep'te gerçekleşeceği için, bu büyük olasılıkla yılın spot ışığı olabilir. Hazır mısınız?