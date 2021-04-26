Dr. Astrolog Şenay Devi Açıkladı : Akrep burcunda Pembe Süper Dolunay sırları açığa çıkaracak

Dolunay evreleri, enerji açısından oldukça önemli olsa da yılın belli dönemlerinde ortaya çıkan Dolunay hareketleri tüm dünyada büyük yankı uyandırıyor. Kişisel ve evrensel alanlarda ortaya çıkan bir dönüşümün habercisi olan Akrep burcunda gerçekleşecek olan Pembe Ay ise bu konuda yılın en çok dikkat çeken olaylarından biri. Dr Astrolog Şenay Devi ise bu konuda tüm bilinmeyenlere cevap verdi. Ayrıca Astrolog Nalan Demircioğlu, Pembe Ay hakkında detayları anlattı.
AKREP BURCUNDA PEMBE SÜPER DOLUNAY SIRLARIN AÇIĞA ÇIKMA ZAMANI
Süper Dolunay Pembe Ay, Filizlenen Çimen Ay, Yumurta Ay, Balık Ayı, Paschal Ay (Doğu Hıristiyanlığı için), Hanuman Jayanti, olarak adlandırılır. Dünya bazlı boylamda 23: 32'de EDT'de Güneş'in karşısında görünecek. 27 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştecek Süper Dolunay Pazar gecesinden itibaren yaklaşık üç gün boyunca dünyanın her noktasında kendini gösterecek.
Bu Süper dolunay, 2021'deki gerçekleşecek Süper Ayların ilkidir. "Süper ay" terimi, astrolog Richard Nolle tarafından 1979'da ortaya çıkartılmıştır ve Ay'ın perigee'nin% 90'ı içinde olduğu zaman meydana gelen yeni veya dolunayı ifade eder, en yakın yaklaşımıdır. Son yıllarda halkın dikkatini çeken şey, yılın en büyük ve en parlak dolunayları olduğu için, tam süper aylardır.
Bu iki dolunay, 26 Mayıs 2021'deki dolunay ile neredeyse birbirine bağlıdır.
Bu Dolunay muhtemelen son iki yılın en derin olanı olacak çünkü bu sadece normal Dolunay değil bu bir süper ay . Süper ay, ayın Dünya'ya yakın olduğu ve gelgitlerini, enerjisini ve gücünü normalden daha da derinleştirdiği zamandır. Süper aylar, ekstra güçlü ve ekstra duygusal. Ve bu süper ay, Güç, para, cinsiyet ve dönüşümün sabit su burcu olan Akrep'te gerçekleşeceği için, bu büyük olasılıkla yılın spot ışığı olabilir. Hazır mısınız?
AKREP BURCUNDA SÜPER DOLUNAY SIRLARIN AÇIĞA ÇIKMA ZAMANI…!
Astroloji hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor olsanız bile, muhtemelen Akrep'i biliyorsunuzdur.
Sezgilerinin yoğunluğuyla ünlüdür: inceleme görüşü, derinlik. Hayatınızda herhangi bir Akrep olsun ve siz daha çayı dökmeden önce bunu bilecek, en içteki arzularınızı ve çocukluk travmanızın merkezini çözecek sizi oradan yakalayıp kendi istediği noktaya getirecektir!
İşte, Akrep burcundaki Süper Ay bu derin ve nüfuz eden enerji, şu anda kolektif duygusal deneyimimizi şekillendirecek demektir. Bu dolunayda duygusal yoğunluk ve drama çok kolay bir şekilde gerçekleşebilir . İstisna yok.
Bu Zodyak burcunun gezegensel yöneticisi Mars ve Pluto ile birlikte, güç meseleleri de Akrep Ayının altında alevlenecektir. Sizin gücünüz, diğer insanların gücü, herkesin gücü… Ve bir yıl boyunca kişisel özgürlüklerin zorunlu olarak sınırlandırılmasından sonra, güçsüzlük gerçek bir şeydir.
Bu Ay evresi aynı zamanda aydınlanma ve gerçeğe yakından bakma fırsatları da getirir. Akrep burcunda, bu gerçeğin derinlere gömülmesi muhtemeldir. O kadar derin ki normalde orada olduğunu bile bilmiyorsunuz. Akrep Süper Ay evresi burada da kalmaya iç dünyanıza bakmaya, Dolunay spot ışığını takip etmeye ve kendiz olmaya arınmaya teşvik ediliyorsunuz.
Tabi bu dönüşüm ve arınma çok rahat olmayabilir ama zehir nedir? Akrep'in kuyruğundaki acı haklı olarak korkulmaktadır, ancak astroloji onu değişim için bir katalizör olarak sunar.
Bu zamanlar dönüşümseldir. Yine de bu Süper Dolunayın size sunduğu yol, rahatsızlık, gölge ve sırların karanlık bölgesinden geçiyor. Bu, dönüşüm zamanları için dönüşümsel astrolojidir. Seni geçmesine izin verme!
DEĞİŞİKLİĞİ TEZAHÜR ETTİRMEYE HAZIR MISINIZ?
PLÜTON R durağan konumda.
Plüton , Süper Ay'dan sonraki gün geri harekette DURAĞAN olarak konumlanacak , yani zaten durağanlaşma öncesi gölgeyi ve sonraki enerji değişimlerini deneyimlemekteyiz. Akrep burcunun gezegensel hükümdarı, yeraltı dünyasının küçük ama güçlü efsanevi gezegeni, 6 Ekim'e kadar bu konumda olacak. Bu da bu sondajın 5 uzun ayı anlamına geliyor.
'' Plüton'un yeniden doğuş eskinin bırakılıp yeni olanın kabullenişi olduğunuda unutmayın.''
Akrep Süper Ayı, kilitlenme günlerinin başlamasından bu yana yapmak istediğiniz ruhsal arayışlar için bir sıçrama tahtası. Bu etki astrolojik olarak size başka yöne bakmayı bırakmanızı söylüyor. Duygularınız işaret direkleridir ve içinde tuttuğunuz şey, zar zor bakmaya cesaret edemediğiniz o derin yerde, hepimizin hayalini kurmakta olduğumuz yeni dünyaya giden köprüyü oluşturacak olan şeydir.
AY ve JÜPİTER
Ay ve Jüpiter geçişi, Akrep'in getireceği yoğun duyguların bazılarını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bu transit, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olacak, kendinizi oldukça konuşkan, sosyal ve gerçekten her şeyi başarabileceğinizin mümkün olduğu gibi yapmanıza yardımcı olacaktır . Ve gerçekten her şey mümkün.
HAYAT SEÇİMLERDEN İBARET ! DÖNÜŞÜM BAŞLADI DİRENMEK BOŞA , İSTEMELİ ve AYAK UYDURMALIYIZ!
Bu Süper Ay, güçlü bir tezahür enerjisine sahiptir. Öyleyse bu fırsatı, tam olarak ne istediğinize dair cesurca ve yüksek sesle konuşmak için kullanın.
Akrep Dolunayında havada gizem var, altıncı his farkındalığınızın zirveye yükselme potansiyelini ortaya çıkarıyor. Öyleyse bu yaşamdaki korkularınızı bilinçaltı alışkanlıklarınıza, ölümcül tutuşunuzu bırakın ve bundan daha harikulade başka bir yaşamın olanaklarına odaklanın.
AKREP SÜPER AYINDA DUA EDİN ve ŞU SÖZLERİ TEKRARLAYIN
En zor en karanlık zamanlarımda bile kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum. Güçlüyüm, güçlüyüm ve aldığım her nefeste dönüşüyorum ".
AKREP SÜPER DOLUNAYINDA DEĞİŞİM İÇİN KAÇINILMAZ
İçinize ruhunuza kalbinize istesenizde istemesenizde yönelecek ve içsel manzaranızla yüzleşecek herhangi bir zaman varsa, İşte şimdi. Dünya, büyük bir toplu tasfiyeden geçiyor. Yavaşlamaya ve bildiğimiz hayatlardan uzaklaşmaya zorlanıyoruz. Bu zamanı özünüze derinlemesine dalmak için kullanın. İç dünyanızın en karanlık köşelerini aydınlatmak için Akrep Süper Dolunay evresinin ışığını kullanın. Hazine burada yatıyor.
ESKİ HALİNİZDEN UZAK DURUN
Akrep Süper Dolunayının sembolü PHONEİX Anka kuşudur. Yeniden doğmadan önce yanıp kül olan dönüşümün ateş kuşu. Eskinin bu yıkımı, bu Ay'ın şu anda size sunduğu şey için güçlü bir metafor: Eski sizi dönüştürmeye davet ediliyorsunuz. Onu burada bırakmak ve iki haftada bir Yeni Ay ile yeniden doğmak.
İÇ HİKAYELERİNİZİ YENİDEN YAZIN
Kendinizden kaçmak için kendinize doğru olmayan kaç hikaye anlatmaya devam ediyorsunuz?
Akrep Süper Dolunayı ile kendiniz ile konuşmanız yeniden başlıyor! Oluşturduğunuz komut dosyalarını serbest bırakın ve bu iç diyaloğu silin zihinlerinizden.
Dolunaylar her zaman özgürleşme fırsatı getirir. Ay, ay döngüsünün azalan yarısında ilerlerken, Düşünce kurgular kaygılar sansılar zihnizinin oyunları ve yanlış olan duygusal baskılarınızı sevgi, şefkat ve cömertlikle değiştirin.
Minnettarlığın titreşimi sevgiyle eşittir. Bu garip zamanlarda gördüğümüz en dönüştürücü Dolunay, BÜYÜK manyetizma için başka bir fırsat sunuyor. Neye odaklanırsanız ve duygularınızı kanalize ederseniz, şu anda güçlendirilecektir.
Bu dolunay ile başkalarına zarar veren kendi yaptıklarını görmezden gelenler ise sırlarının ifşa olması ile büyük bir imtihan ile karşı karşıya kalacaklar.
Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...
Astrolog Nalan Demircioğlu ise Pembe Ay hakkında detaylar verdi.
Bu akşam saat 23:33'te süper ay olarak da bilinen Pembe ay gerçekleşecek. Gökyüzünün belkide bu yılki en önemli olayı olan Pembe ay, ayın yörüngesinin dünyaya en yakın noktaya geldiği dolunay evresinde gerçekleşir ve bu nedenle Süper Ay olarak adlandırılır.
Normalden yüzde 15 daha parlak ve bir dolunaydan yaklaşık yüzde 7 daha büyük görülebilecek olan Süper Pembe Ay, Türkiye'den ve Avrupa'dan da gözlemlenebilecek. Sabah saatlerine kadar sürecek olan bu göksel olay, görsel bir şölen sunacak. Bu şöleni kaçırmamak için, Ay'ı gözlemleyeceğiniz açık bir alan bulun ve gözünüzü gökyüzünden ayırmayın...
Yılın 2. süper ay olayının 26 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. 2021 yılı içerisinde ise 3 kez daha Süper Ay olayı yaşayabiliriz.