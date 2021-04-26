Giresun'daki cinayeti kamera çözdü!



Yakalama kararının ardından Samsun Tekkeköy ilçesinde yapılan yol kontrolleri esnasında olayın şüphelisi Mahmut M. yakalanırken, teslim almak ve gerekli işlemleri yapmak üzere Giresun Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı Giresun'a getirdi.

Hırsızlık suçundan girdiği Eskişehir Cezaevinden tahliye olduktan sonra memleketine gelen Mahmut M.'nin alınan ilk ifadesinde "Ben onunla konuşmak istedim. O benimle konuşmak istemedi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Kendisini tanımıyordum ama ismini biliyordum" dediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden Mahmut M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine konuldu.