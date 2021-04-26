GTÜ öğrencileri uluslararası rover yarışmasına hazırlanıyor

Geleceğin problemlerine robotik çözümler üretmek için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından kurulan Rover Takımı, 10-12 Eylül 2021 tarihinde Polonya'da düzenlenecek European Rover Challenge (2021 ERC) yarışmasına hazırlanıyor. Pandemi şartları nedeniyle yarışma çevrim içi olarak uzaktan (remote) ve yarışma alanında (on-site) düzenlenecek. Çevrim içi yarışmada takımlar, yarışma alanında hazır bulunan robota kendi yazılımlarını yükleyerek verilecek görevleri tamamlamaya çalışacak. Polonya'da gerçekleşecek yarışmada ise takımların kendi tasarlayıp ürettikleri araçları kullanarak görevleri tamamlamaları gerekecek.

SİMÜLASYON GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

GTÜ Rover takımı, 2021 ERC için iki farklı formattaki yarışmaya başvurdu. Çevrim içi yarışmada ön tasarım raporu aşamasını tamamlayarak ve yarışma görevlerinden birisi olan Simülasyon görevini başarıyla gerçekleştirdi. Polonya'da yapılacak yarışma için ise ön tasarım raporunu hazırlama aşamasında olan takımın kaptanı GTÜ Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Emre Eyüboğlu, takımları ve yarışma hakkında şunları söyledi; "Elektronik, bilgisayar, makine, malzeme mühendisliği, mimarlık ve moleküler biyoloji-genetik bölümlerinden otuzu aşkın üyemizle kurulduğumuz günden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz."

5 ALT EKİPLE

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eyüpoğlu,"Akademik danışmanlığımızı üniversitemizin makine mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Recep Önler yürütmektedir. Çalışmalarımızı elektronik, yazılım, mekanik, bilim ve finans&medya olmak üzere 5 alt ekipte yürütüyoruz. Böyle bir takım kurmaktaki amacımız uluslararası bir yarışma olan ERC (European Rover Challenge)yarışmasının parametrelerine uygun bir robot tasarlayıp üretmenin yanı sıra multidisipliner ve özverili mühendislerin yetişmesinde, eğitim ve araştırma dünyasında bölgede inovasyonu arttırmada öncü rol oynamaktır."

SPONSOR ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Bu yılki hedeflerinin, Polonya'da düzenlenen European Rover Challenge yarışmasına katılarak üniversitelerini ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Eyüpoğlu, " Takımımız, Starçelik, Güneş Dinamik, Autodesk, IMC Mühendislik, Deküp Robotics, Kartal Otomasyon, CTECH gibi şirketler tarafından finansal anlamda desteklenmiştir. Sponsor arayışlarımız hala devam ediyor. Bu anlamda görüş ve önerilerin bizlerle paylaşılması ayrıca sosyal medya hesaplarımızın motivasyon ve destek sağlaması bakımından takip edilmesini önemsiyoruz." şeklinde konuştu.