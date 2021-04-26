Hafta sonu - Hafta içi market çalışma saatleri değişti! A101, BİM, ŞOK, Bugün marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Ülke çapında kısmi kapanma sürecinin başlamasıyla beraber bilindiği üzere hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri üzerinde de yeni kararlar alınmıştı. Sokağa çıkma yasağının 19.00'da başlamasından kaynaklı olarak birçok işyerinin mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Hal böyle olunca bugün de belirli ihtiyaçları nedeniyle bu tür işletmelere gitmesi gereken vatandaşlar "Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte BİM, ŞOK, A101, Migros ve diğer tüm marketleri çalışma saatleri…
2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.