İftar yemeğini yolcu ile paylaşmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı

"EVİMİZDEKİ MİSAFİR NEYSE ARACIMIZA BİNEN YOLCUYA DA O GÖZLE BAKIYORUZ"

Belediye otobüsü şoförü ile yolcu arasındaki diyaloğun kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran belediye otobüsü şoförü Arif Korkmaz, konuştu. Olay anının görüntülerine vatandaşlar tarafından gelen tepkilerin kendisini şaşırttığını belirten Korkmaz, "Yaklaşık 4 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'ta şoför olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz Çarşamba günü 190 İzmit-Hereke hattında çalışıyordum. İftar saatine Körfez bölgesinde yolda denk geldik. Aynaya baktığımda bir tane yolcu olduğunu gördüm. Yolcuya niyetli misiniz diye sordum. Kendisi de niyetli olduğunu söyleyince kurumumuzun vermiş olduğu iftariyeliği paylaşmak istedim. Yanıma geldi. Kurumumuzun vermiş olduğu hurmayı, suyu ve ekmeğimizi paylaştık. Bilindiği üzere Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Buna kayıtsız kalamazdık. Benim yerimde diğer arkadaşlarım da olsa aynısını yapardı. Daha sonra aracı müsait bir yerde durdurdum. Aracın içerisinde orucumuzu açtık. O da çok memnun olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Ben de bundan çok memnun kaldım. Biz Kocaeli büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark ailesi olarak her yolcumuzu misafir olarak görüyoruz. Evimizdeki misafir neyse aracımıza binen yolcuya da o gözle bakıyoruz" dedi.