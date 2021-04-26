İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

İstanbul Esenler'de şantiye alanı içerisinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirtilirken 15 konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

Esenler Giyimkent'te yer alan bir şantiyede saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Şantiyeden yükselen dumanlar çevrede büyük korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık yarım saat süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken, işçilerin kaldığı 15 konteyner ise küle döndü.