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Giriş Tarihi: 26.4.2021 23:46

'nden arıza yapan gemiye ilişkin açıklama

DHA
İstanbul Valiliği'nden arıza yapan gemiye ilişkin açıklama

'nden 'nda arazı yapan ve Kıyı Emniyeti ekiplerince açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği'nden arıza yapan gemiye ilişkin açıklama
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