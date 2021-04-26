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Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:05

'da toplu taşıma araçlarında denetimi!

DHA
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler, araç içerisinde bulunan yolcuları da sosyal mesafe ve maske takımı konusunda uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy , Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

DEZENFEKTAN KONTROLÜ

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ydi. Ekipler sürücülerin evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığıda kontrol etti.

Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetimleri sıklaştıran ekipler minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları tek tek kontrol etti.

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi!
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