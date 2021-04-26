İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Dedesinin arkadaşı kız çocuğunu istismar etti

17 yaşındaki kız çocuğu dedesine ait olan emlakçı dükkânında 70 yaşındaki bir kişinin cinsel saldırısına uğradı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 17 yaşındaki E.G., isimli kız çocuğu dedesinin ortak olduğu emlakçı dükkanına ziyarete geldi. Dükkânda kız çocuğunun tek başına bulunduğu sırada yine aynı sokakta bulunan ve dedesinin arkadaşı başka bir dükkân sahibi genç kızın bulunduğu dükkâna geldi.

DÜKKÂNA GELİP KIZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ

Dükkanda bir süre duran 70 yaşındaki Y.B., isimli kişi dükkan içerisinde perdeyle ayrılmış bölüme geçerek kız çocuğunu yanına çağırdı. Yaşlı adam genç kızın perdenin arkasına geçmesiyle beline sarılıp tişörtünü sıyırıp çıplak tenine dokunmaya başlayarak istismar etmeye çalıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız yaşlı adamdan kurtulmaya çalışırken Y.B., kız çocuğuna dokunmaya devam ederek istismarın boyutunu artırdı.

AİLESİ ÖĞRENİNCE KARAKOLA KOŞTULAR

Kız çocuğu çığlıklar atarak yaşlı adamın elinden kurtulduktan sonra ikametlerine giderek yaşadığı olayı ailesine anlattı. Dedesinin arkadaşı tarafından istismar edilen kız çocuğu ve ailesi skandal olayın ardından karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen emniyet güçleri istismarcı Y.B.'yi gözaltına alarak ifadesi alınması için karakola götürdü.

TUTUKLANDI

Şüphelinin karakolda verdiği ifadesinde, E.G.'yi torunu gibi gördüğünü, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını anlattı. İfadesinin ardından İstanbul nöbetçi sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında olay anına tanık olan bir kişinin ifadesine başvurdu. M.A., isimli görgü tanığı olay günü genç kız ve yaşlı adamın dükkanın içerisinde bulunan perdeli kısımda bulunduğunu, bir süre sonra E.G.'nin ağlayarak çıktığını ve uzaklaştığını gördüğünü anlattı. savcılık yürütülen soruşturma sonunda M.A., hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğa Karşı Cinsel Amaçla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.





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