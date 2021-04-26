İyi ki varsınız

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, yarattığı dalgalarla insanları içine çekerken, onları bu girdapdan kurtarmak, en çok da kahraman filyasyon ekiplerine düştü. Onlar, en zor görevi yani virüsün temas zincirini kırmak için mahalle mahalle, ev ev sağlık hizmeti götürmeye çalışan kahraman filyasyon ekipleri. Ne birinci dalga ne de mutant virüsle birlikte virüsün bulaş hızının arttığı üçününcü dalga onları yıldırmadı.Kıpkırmızı olan İstanbul'da vakaların en çok yaşandığı Esenyurt, Bahçelievler ve Ümraniye'de yükselen dalgalara rağmen görevde olan filyasyon ekipleri SABAH'a konuştu. İstanbul'da filyasyonda yaklaşık 5 bin sağlıkçı görev yapıyor. İşte o beyaz kıyafetli süper kahramanların anlattıkları:İstanbul'da 39 ilçe arasından vaka sayılarında 33'üncü sıradayız. 42 doktorlu ekibimiz var. Her ekipte sağlık görevlisi ile birlikte 2 kişi görev yapıyor. Günlük ortalama bin eve gidiyoruz. Esenyurt 973 bin resmi nüfusuyla çok büyük bir bölge. Yabancı uyruklu kişilere de tercümanlarımız aracılığıyla filyasyon yapıyoruz.Her ekip gün içerisinde 180 eve gidiyor. Gece 00.30'a kadar görevdeyiz. Koordinasyonu sağlayarak, ekiplerin en kısa sürede adreslere ulaşmasını sağlıyoruz.Günlük en az 100-150 adrese gidiyoruz. Eskiden evlere gittiğimizde çekiniyorlardı. 'Eyvah komşum görmesin' endişesi vardı. Şimdi pandemiyle yaşamayı öğrendik. Kimse çekinmiyor. Neredeyse her 3-4 dakika bir eve gidiyoruz.