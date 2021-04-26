Haberler Yaşam Haberleri Kabine sonrası Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte Güzellik salonları, kuaför ve berberlere ilişkin son durum!

Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:51

Kabine sonrası Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte Güzellik salonları, kuaför ve berberlere ilişkin son durum!

Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı öncesi adeta nefesler tutuldu. Konuyla ilgili birçok gelişme yakından takip edilirken binlerce vatandaş "Güzellik salonları, kuaförler ve berberler kapatıldı mı, açık mı?" soruları gündeme taşınmıştı. Yayımlanan son genelgede; güzellik merkezleri ve salonlarının kısıtlama kapsamında olduğu bilgisi verilirken kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine ara verip vermediği konusu merak ediliyor. İşte "Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı?" sorusunun yanıtı ve Ramazan kısıtlamalarına ilişkin tüm son dakika gelişmeleri…

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine ardından yaptığı açıklamada güzellik salonlarının kapatıldığı haberini vermişti. Bu kapsamda "kuaför ve berberler kapatıldı mı, açık mı?" Soruları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede "Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar" gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara vereceği bildirildi. Bugünkü kabine toplantısı ardından konuyla ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Ramazan kısıtlamalarının yer aldığı genelgede kuaför ve berberlere ilişkin bir karara yer verilmedi ancak güzellik merkezlerinin kapanmasına yönelik madde yer aldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan o kararların detayları;