Kabine sonrası Kuaförler ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte Güzellik salonları, kuaför ve berberlere ilişkin son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine ardından yaptığı açıklamada güzellik salonlarının kapatıldığı haberini vermişti. Bu kapsamda "kuaför ve berberler kapatıldı mı, açık mı?" Soruları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede "Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar" gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara vereceği bildirildi. Bugünkü kabine toplantısı ardından konuyla ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Kuaför ve berberler kapandı mı, açık mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
Ramazan kısıtlamalarının yer aldığı genelgede kuaför ve berberlere ilişkin bir karara yer verilmedi ancak güzellik merkezlerinin kapanmasına yönelik madde yer aldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan o kararların detayları;
Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.