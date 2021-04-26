Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzeri, 42 Evler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Özlem C. kullanmış olduğu cipe, yolda dönüş yapmak istediği esnada Özcan İ'nin kullandığı kamyonet çarptı. Kazada savrulan Cipin sürücüsü Özlem C. panikleyip gaza basınca cip bu defada yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile dereye uçan cipteki Özlem C. ile kızı D.C'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yara almayan ve 112 ekipleri tarafından ayakta sağlık kontrolünden geçirilen şoför ile kızı, daha sonra başka bir araç ile olay yerinden ayrıldı. Dereye uçan cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.