Kanatsız kuşların dayanışması

Ağrılı Ramazan yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtarmak isterken, Adanalı Furkan ise tellere takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapıldı. Ramazan iki elini, Furkan ise iki kolunu ve bir bacağını kaybetti. Devletin desteğiyle iki eline protez takılan Ramazan Taşdemir, Adana'da yaşayan Furkan Dal'ı görüntülü olarak telefonla arayıp, ona moral verdi: "Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Ben de senin gibiydim ve sağolsun Cumhurbaşkanımız bana sahip çıktı ve kollarıma protez takıldı. İnanıyorum sen de en kısa zamanda kollarına ve ayağına kavuşacaksın."Ağrı'da çobanlık yaparken 2017'de yüksek gerilim hattına kanadı takılan güvercini kurtarmak isteyen Ramazan Taşdemir akıma kapılıp, iki kolunu kaybetti. Şimdi 23 yaşında olan Ramazan, protez kollarıyla yaşamına devam ediyor. Adana'da yaşayan Furkan'ın hayatını karartan olay ise 7 Şubat'ta Seyhan ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Furkan Dal kuzeni ile birlikte uçurtma uçurduğu sırada uçurtması 3 katlı evlerinin terasının yanından geçen yüksek gerilim hattı tellerine takıldı. Furkan terasta bulunan metal çubuğu yüksek gerilim hattına uzattığı sırada akıma kapıldı. Yanındaki kuzeni Furkan'ı kurtardı. Hastaneye kaldırılan Furkan'ın 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesildi. Yatağa mahkûm kalan Furkan, eskisi gibi yürümek, koşmak ve okuluna gitmek istiyor. 7 kardeşin 6'ncısı olan Furkan, "Kollarıma ve bacağıma protez takılması lazım. Maddi gücümüz buna yetmez. Büyüyünce doktor olmak istiyorum ama protez ayak ve ellerim olursa derslerime çalışabilirim. Taraftarı olduğum Galatasaraylıların da bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi. Ağrı'da yaşayan Ramazan Taşdemir, kendisiyle aynı kaderi yaşayan Adanalı Furkan'ı görüntülü arayarak ona sürpriz yaptı. Telefonda görüştüğü Furkan'a moral veren Ramazan, ona şunları söyledi:"Senin yaşadıklarını ben de yaşadım, ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman güzel ve iyi şeyler düşün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana sahip çıktı ve kollarıma protez takıldı. Umudumu yitirmedim, okuluma devam ediyorum. Lise son sınıftayım. Hayallerini gerçekleştirmek için senin de benim gibi güçlü olup, hayata tutunman lazım. İnanıyorum sen de en kısa zamanda kollarına ve ayağına kavuşacaksın." Ramazan Taşdemir'in kendisini aramasından büyük mutluluk duyan Furkan ise "Benimle aynı kaderi paylaşan Ramazan ağabeyinin benimle görüşmesi çok mutlu etti. İnanıyorum ben de onun gibi protez kol ve bacaklarıma kavuşacağım" dedi.