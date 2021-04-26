Kanatsız kuşların dayanışması!





Devletin desteğiyle iki eline protez takılan Ramazan Taşdemir, Adana'da yaşayan Furkan Dal'ı görüntülü olarak telefonla arayıp, ona moral verdi: "Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Ben de senin gibiydim ve sağolsun Cumhurbaşkanımız bana sahip çıktı ve kollarıma protez takıldı. İnanıyorum sen de en kısa zamanda kollarına ve ayağına kavuşacaksın."